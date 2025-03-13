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Третьяк рассказал, когда Россию вернут на международную хоккейную арену

Третьяк рассказал, когда Россию вернут на международную хоккейную арену
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, когда сборную России вернут на международную хоккейную арену.

«Пока сдвигов маловато. Они ссылаются только на безопасность наших игроков. Вот и чемпионаты мира, которые мы получили в Новосибирске, в Омске и в Санкт-Петербурге, отменили под предлогом безопасности в нашей стране. Хотя к нам иностранцы, которые были в России, никогда никаких претензий не предъявляли… Поэтому, пока идёт СВО, я думаю, у нас международных игр не будет», — приводит слова Третьяка «КП Спорт».

Напомним, ранее Владислав Третьяк назвал лучшего российского вратаря.

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