Третьяк рассказал, когда Россию вернут на международную хоккейную арену

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, когда сборную России вернут на международную хоккейную арену.

«Пока сдвигов маловато. Они ссылаются только на безопасность наших игроков. Вот и чемпионаты мира, которые мы получили в Новосибирске, в Омске и в Санкт-Петербурге, отменили под предлогом безопасности в нашей стране. Хотя к нам иностранцы, которые были в России, никогда никаких претензий не предъявляли… Поэтому, пока идёт СВО, я думаю, у нас международных игр не будет», — приводит слова Третьяка «КП Спорт».

Напомним, ранее Владислав Третьяк назвал лучшего российского вратаря.