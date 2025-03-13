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Защитник «Салавата» Науменков получил большой штраф за удар клюшкой Пакетта из «Динамо»

Защитник «Салавата» Науменков получил большой штраф за удар клюшкой Пакетта из «Динамо»
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Сегодня, 13 марта, в Уфе проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московское «Динамо». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5)     0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3)    

На 13-й минуте первого периода Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков получил большой штраф за удар клюшкой форварда Седрика Пакетта из «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вскоре после этого судьи выписали две минуты штрафа главному тренеру «Динамо» Алексею Кудашову за споры с арбитрами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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