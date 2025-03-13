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Рыбин: не надо цепляться за шестое место СКА в регулярке, плей-офф всё расставит по местам

Рыбин: не надо цепляться за шестое место СКА в регулярке, плей-офф всё расставит по местам
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Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин высказался об игре санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне.

«Игроки СКА получали очень много травм в этом году. Получал травмы Кузнецов, выбывали Плотников и Грицюк. СКА так и не смог собраться в полном составе. Хайруллин пропустил 15 матчей. Сейчас он выходит и каждую игру набирает очки. Демидов оставляет очень приятное впечатление. Мне очень нравится, как парень играет. Не надо цепляться за шестое место СКА в регулярке. Плей-офф всё расставит по своим местам», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, в следующей встрече регулярки КХЛ СКА на своём льду примет «Сочи». Матч состоится завтра, 14 марта, и начнётся в 19:30 мск.

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