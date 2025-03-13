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Сушинский — о Билялетдинове: он заслужил спокойно смотреть хоккей и болеть за внука в НХЛ

Сушинский — о Билялетдинове: он заслужил спокойно смотреть хоккей и болеть за внука в НХЛ
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Чемпион мира Максим Сушинский рассказал о работе бывшего главного тренера клубов КХЛ и сборной России Зинэтулы Билялетдинова, который 13 марта празднует 70-летний юбилей.

«Думаю, своей великолепной карьерой он заслужил отпуск, отдых. Может спокойно смотреть хоккей, болеть за внука в НХЛ (Александр Романов из «Нью-Йорк Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»). Растут молодые специалисты, надо дать дорогу им. В любом случае Билялетдинов — один из самых ярких представителей нашего хоккея. И как игрок, и как тренер. Всегда относился к нему с большим уважением, прислушивался к его мнению. Наслаждался и соперничеством, и совместной работой», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

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