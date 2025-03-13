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«Дешёвое удаление». И. о. главного тренера «Амура» — о причинах поражения от «Сибири»

«Дешёвое удаление». И. о. главного тренера «Амура» — о причинах поражения от «Сибири»
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Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Амур» Виктор Костючёнок рассказал о гостевом поражении от «Сибири» (2:4).

«Хороший матч, интересный, для болельщиков, голы красивые. Первый период был равным, как и второй, в котором мы пропустили контратаку. Молодой парень (Сергей Рыжиков. – Прим. «Чемпионата») получил дешёвое удаление. «Сибирь» одна из лучших команд по большинству, удаляться было нельзя. В силу неопытности, эмоций пропустили два гола. В третьем – вернулись в игру, но хорошо сыграл вратарь соперника», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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