Епанчинцев — о первой победе «Сибири» в основное время за месяц: надеемся, что прорвало

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победный матч с «Амуром» (4:2), который стал первым победным для новосибирского клуба за месяц.

— Наконец-то забили больше одного гола. Будем надеяться, что прорвало. Наверное, в последние семь минут сильно откатились на оборону, где-то результат в психологическом плане очень довлел на ребят. Тем не менее довели эту встречу до победы.

— Вы говорили про хоккейного бога на выезде. Как его привлечь?

— Только через работу. Больше никаких методов нет.

— Сегодня работы было больше?

— Побольше, да. Когда находишься внутри коллектива, видно, что в психологическом плане ребятам приходится тяжелее тот объём работы выполнять. А он простой — где-то делать простые вещи в атаке, строго в обороне. Сегодня, кроме последних семи минут, более-менее с нашей стороны, было похоже на хоккей, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.