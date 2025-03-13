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Главный тренер «Сибири» рассказал, как возникла идея с Бутузовым на тренерском мостике

Главный тренер «Сибири» рассказал, как возникла идея с Бутузовым на тренерском мостике
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победного матча с «Амуром» (4:2) рассказал, как возникла идея с травмированным форвардом новосибирского клуба Владимиром Бутузовым на тренерском мостике.

— Как решили привлечь Владимира Бутузова на тренерский мостик?
— Владимир выбыл до конца сезона. Коллега, Ярослав Игоревич Люзенков, заболел. Оно само собой нарисовалось. Где-то поддерживал ребят в психологическом плане. Его заслуга в этой победе тоже есть.

— Учитывая положительный эксперимент, продолжится он дальше?
— Думаю, что продолжим, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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