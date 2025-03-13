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«Иди померь костюм». Бутузов рассказал, как оказался на тренерской скамейке «Сибири»

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов рассказал, как оказался на тренерской скамейке новосибирского клуба.

— Расскажите, как родилась эта идея?

— С утра пришёл, у ребят раскатка была, увидел главного тренера, он сказал: «Иди померь костюм». Он сел, пошёл?

— Дал ли Епанчинцев какую-то установку?

— Да нет, я за большинство отвечал, сработало.

— Вы определили Широкова на своё место?

— Да, договорились, конечно.

— Заменяли Люзенкова?

— Ну, наверное, да (смеётся). Стоял на его месте.

— Насколько комфортно было подсказывать.

— Когда вышел сначала, нервозность была. Потом вжился в роль, подбадривал ребят.

— По-другому игра с лавки смотрится?

— Нет, наверное, также, — передаёт слова Бутузова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.