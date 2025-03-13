Дубль Гусева помог «Динамо» победить «Салават Юлаев» в Уфе

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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На девятой минуте первого периода Макс Комтуа с передачи Дмитрия Рашевского открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев с передачи Даниила Пыленкова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала забросил первую шайбу уфимского клуба во встрече.

На 23-й секунде третьего периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова сделал счёт 3:1.