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Салават Юлаев — Динамо М, результат матча 13 марта 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Гусева помог «Динамо» победить «Салават Юлаев» в Уфе
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5)     0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3)     1:2 Уилсон (Ливо, Ремпал) – 30:53 (5x4)     1:3 Гусев (Уил, Ожиганов) – 40:23 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Макс Комтуа с передачи Дмитрия Рашевского открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев с передачи Даниила Пыленкова удвоил преимущество гостей. На 11-й минуте периода Скотт Уилсон с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала забросил первую шайбу уфимского клуба во встрече.

На 23-й секунде третьего периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова сделал счёт 3:1.

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