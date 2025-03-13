«Автомобилист» одолел «Торпедо» и одержал первую победу на новой арене

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 15-й минуте первого периода Семён Кизимов с передач Василия Филяева и Сергея Зборовского открыл счёт во встрече.
На 13-й минуте второй двадцатиминутки Егор Виноградов с передачи Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.
За 11 секунд до конца третьего периода Данил Романцев принёс «Автомобилисту» победу.
Отметим, что эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК-Арене». В прошлой встрече «Автомобилист» проиграл ЦСКА со счётом 3:4.
- 13 марта 2025
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