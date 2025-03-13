Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Торпедо, результат матча 13 марта 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одолел «Торпедо» и одержал первую победу на новой арене
Аудио-версия:
Комментарии

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кизимов (Филяев, Зборовский) – 14:06 (5x5)     1:1 Виноградов (Войнов) – 32:55 (5x5)     2:1 Романцев (Шашков, Диц) – 59:52 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Семён Кизимов с передач Василия Филяева и Сергея Зборовского открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Егор Виноградов с передачи Вячеслава Войнова восстановил равенство в счёте.

За 11 секунд до конца третьего периода Данил Романцев принёс «Автомобилисту» победу.

Отметим, что эта победа стала для екатеринбургского клуба первой на новой «УГМК-Арене». В прошлой встрече «Автомобилист» проиграл ЦСКА со счётом 3:4.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android