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ХК «Авангард» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

ХК «Авангард» поздравил «Чемпионат» с 20-летием
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Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» в своих соцсетях опубликовала поздравление с днём рождения в честь юбилея нашего сайта. 11 марта «Чемпионату» исполнилось 20 лет.

«Сегодня наши друзья отмечают юбилей: «Чемпионат» 20 лет!

Желаем успехов в вашем бесценном деле, чтобы аудитория только росла, как количество лайков, а материалы давались легко! Спасибо, что продвигаете, популяризируете и подсвечиваете спорт вообще и хоккей в частности. С днём!» — сказано в обращении.

Мы предлагаем вам серию материалов, посвященных нашему юбилею. В том числе читателям «Чемпионата» доступен тест об истории сайта.

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