«Авангард» выпустил проморолик к игре с «Трактором» 14 марта в стиле шпионских фильмов

Пресс-служба «Авангарда» выпустила проморолик к игре с «Трактором» 14 марта в стиле шпионских фильмов. Главные роли исполнили защитник Алекс Грант и главный тренер омского клуба Ги Буше.
Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба Вконтакте.
Напомним, встреча «Авангарда» и «Трактора» состоится на льду «ястребов» завтра, 14 марта, и начнётся в 16:30 мск.
«Авангард» на данный момент провёл 64 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 65 матчей.