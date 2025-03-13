Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» выпустил проморолик к игре с «Трактором» 14 марта в стиле шпионских фильмов

«Авангард» выпустил проморолик к игре с «Трактором» 14 марта в стиле шпионских фильмов
Комментарии

Пресс-служба «Авангарда» выпустила проморолик к игре с «Трактором» 14 марта в стиле шпионских фильмов. Главные роли исполнили защитник Алекс Грант и главный тренер омского клуба Ги Буше.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальной группе клуба Вконтакте.

Напомним, встреча «Авангарда» и «Трактора» состоится на льду «ястребов» завтра, 14 марта, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на данный момент провёл 64 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 65 матчей.

Материалы по теме
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android