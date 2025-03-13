Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Кудашов оценил гостевую победу московского «Динамо» над «Салаватом Юлаевым»

Алексей Кудашов оценил гостевую победу московского «Динамо» над «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5)     0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3)     1:2 Уилсон (Ливо, Ремпал) – 30:53 (5x4)     1:3 Гусев (Уил, Ожиганов) – 40:23 (5x5)    

— Хочу сказать, что играли против очень сильной команды и сыграли очень организованно, с хорошей самоотдачей.

– Не дали сопернику создать практически ничего в первом и третьем периодах.
– Уже сказал, что была содержательная игра. Когда надо оборонялись, когда надо – атаковали.

– Оцените действия вратаря, который сегодня много вас спасал.
– Когда выигрываем, то выигрывает вся команда, когда проигрываем, тоже проигрывает вся команда.

– Можете ли вы оценить состояние команды перед плей-офф и с чем связаны изменения в вашем составе?
– Пока рано говорить о нашем состоянии перед плей-офф, ещё идёт регулярка. Сегодня произошла обычная ротация, она будет происходить и дальше. Перед плей-офф должны все поиграть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Гусева помог «Динамо» победить «Салават Юлаев» в Уфе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android