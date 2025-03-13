Алексей Кудашов оценил гостевую победу московского «Динамо» над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1).
— Хочу сказать, что играли против очень сильной команды и сыграли очень организованно, с хорошей самоотдачей.
– Не дали сопернику создать практически ничего в первом и третьем периодах.
– Уже сказал, что была содержательная игра. Когда надо оборонялись, когда надо – атаковали.
– Оцените действия вратаря, который сегодня много вас спасал.
– Когда выигрываем, то выигрывает вся команда, когда проигрываем, тоже проигрывает вся команда.
– Можете ли вы оценить состояние команды перед плей-офф и с чем связаны изменения в вашем составе?
– Пока рано говорить о нашем состоянии перед плей-офф, ещё идёт регулярка. Сегодня произошла обычная ротация, она будет происходить и дальше. Перед плей-офф должны все поиграть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 13 марта 2025
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