Кудашов — о Билялетдинове: знаковая фигура. Его поздравили все, кто его знает

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) высказался о 70-летнем юбилее бывшего наставника бело-голубых и сборной России Зинэтулы Билялетдинова.

«Думаю, что его уже все поздравили, кто его знает. И клуб, и мы лично, и я лично. Знаковая фигура – и как игрок, и как тренер. Да вообще как человек, который очень много сделал для нашего хоккея – как советского, так и российского. Уважение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 85 очков.