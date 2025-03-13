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Алексей Кудашов заявил, что сдаст штраф после матча с «Салаватом Юлаевым»

Алексей Кудашов заявил, что сдаст штраф после матча с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) высказался о своём штрафе за разговоры с арбитрами.

– Многие команды борются с невынужденными удалениями, назначая штрафы для игроков. А как быть сегодня?
– Задавайте конкретный вопрос, пожалуйста.

– Ну вы же сами себя не оштрафуете?
– Почему? Я такая же часть команды. Я так же сдам штраф и буду оштрафован.

– А что вообще случилось в том эпизоде, когда на вашу команду был наложен командный штраф за оскорбление судей?
– Это было конкретно моё удаление. Я получил штраф. Не сдержал эмоций. Начал разговаривать с судьями, за что и получил две минуты, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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