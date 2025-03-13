Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Динамо»: выпали из игрового ритма

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (1:3).

«Сегодня был не совсем лучший наш матч. Считаю, что мы выпали из игрового ритма. Было много действий, нам не свойственных, много стыков и единоборств проиграли, за счёт этого соперник как бы и владел преимуществом. Как-то так.

Чем больше матчей мы играем, тем лучше для зрителей и для наших болельщиков. Но какое расписание есть, такое и есть. Мы не смогли вернуться в игровой ритм. Соперник габаритный и был более в лучшем игровом тонусе, чем мы.

Когда ты выпадаешь из тонуса – тяжело вернуться. У ребят было и желание, и старание. Но мы не играли все вместе при начале атаки, а при входе в зону шайбу у нас очень быстро отбирали, у нас было много брака», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.