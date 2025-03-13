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Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Динамо»: выпали из игрового ритма

Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Динамо»: выпали из игрового ритма
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5)     0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3)     1:2 Уилсон (Ливо, Ремпал) – 30:53 (5x4)     1:3 Гусев (Уил, Ожиганов) – 40:23 (5x5)    

«Сегодня был не совсем лучший наш матч. Считаю, что мы выпали из игрового ритма. Было много действий, нам не свойственных, много стыков и единоборств проиграли, за счёт этого соперник как бы и владел преимуществом. Как-то так.

Чем больше матчей мы играем, тем лучше для зрителей и для наших болельщиков. Но какое расписание есть, такое и есть. Мы не смогли вернуться в игровой ритм. Соперник габаритный и был более в лучшем игровом тонусе, чем мы.

Когда ты выпадаешь из тонуса – тяжело вернуться. У ребят было и желание, и старание. Но мы не играли все вместе при начале атаки, а при входе в зону шайбу у нас очень быстро отбирали, у нас было много брака», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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