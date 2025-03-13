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Лос-Анджелес Кингз — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:30

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:30
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Завтра, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 94 очками после 65 проведённых матчей.

«Лос-Анджелес Кингз» с 77 очками в активе после 63 сыгранных встреч располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:1.

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