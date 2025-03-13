«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:30

Завтра, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 94 очками после 65 проведённых матчей.

«Лос-Анджелес Кингз» с 77 очками в активе после 63 сыгранных встреч располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Отметим, что это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:1.