Ларионов: на новой арене «Автомобилиста» всё сделано правильно, фантастическая атмосфера

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в гостевой встрече с «Автомобилистом» (1:2).

— Жители Екатеринбурга гордятся той новой ареной, где нам удалось поиграть сегодня. Всё сделано красиво, сделано правильно, атмосфера была фантастической. Команду хозяев с победой, они больше хотели победить, не могу сказать этого о нашей команде. Есть 36 часов до матча в Новосибирске, чтобы сделать выводы и двигаться дальше.

— Не удалось реализовать «5 на 3», ничего не вышло в пятиминутном большинстве. В чём причины?

— Мы ставим на большинство наиболее опытных и мастеровитых игроков. К сожалению, это не работает, я сказал перед началом второго периода, когда мы могли взять игру в свои руки. Это не сработало, мы внесём коррективы, вернётся группа игроков, которая давно не играла из-за травм. Есть время в концовке сезона, чтобы посмотреть, как мы можем изменить это, упростить.

— Ждать ли травмрованных в Новосибирске?

— Нет, они находятся в Нижнем Новгороде, есть у них время для восстановления. В Новосибирске выйдут те, кто не играл сегодня — Филиппс, Воронин, Белевич, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.