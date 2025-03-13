Заварухин о победе над «Торпедо»: некоторые выходили на игру после лечения, спасибо парням

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о победе над нижегородским «Торпедо» (2:1).

— Напряжённый, тяжёлый матч. «Торпедо» – молодая и быстрая команда, по игре основной момент – второй период, не реализовали два выхода «в ноль», не разобрались в атаке, соперник получил контратаку и реализовал момент. Много борьбы, много стыков в игре. Основное — бригада меньшинства, здорово сыграли, выстояли «3 на 5», блокировали броски, Вова Галкин помог нам. Не бросили играть, выполняли установку, просили больше играть через вброс. Здорово, что в концовке реализовали момент, поздравляю парней с трудовой победой, болельщиков с первой победой на «УГМК-Арене».

— Почему отсутствовали лидеры команды?

— После матча с ЦСКА потеряли некоторых игроков. Спасибо парням, выходили на игру кто-то после лечения, после таблеток, не очень легкой ночи для них. Был обстоятельства, решили такой состав сделать.

— Как оцените игру четвёртого звена?

— Так получилось, что Филяев приехал после раскатки. У Овчинникова был момент в концовке после паса Кизимова, там вратарь сыграл здорово. Илья старается, добавил моторики команде, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.