Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Автомобилиста» рассказал о победном голе команды за восемь секунд до сирены

Форвард «Автомобилиста» рассказал о победном голе команды за восемь секунд до сирены
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков после встречи с «Торпедо» (2:1) рассказал о победном голе Данила Романцева за восемь секунд до сирены.

— Хотел бы поздравить всех болельщиков с, не побоюсь этого слова, праздником, первой победой на новой арене. Очень рады, что выиграли, нам нужна была эта победа.

— Ваше звено забило победный гол на 59:52, при этом за секунды до этого у «Торпедо» был опасный момент.
— Расскажу, как я видел со своей стороны: вышел со смены, увидел, что Даррен (Диц) с шайбой, он прокинул её в глубину. Понимал, что оставалось мало времени, пытался сразу бросить, но был острый угол, не попал. Потом увидел, что шайба отскочила, пошёл на подбор и увидел, что Даня открывается на свободный лёд. Он хорошо замкнул эту передачу, молодец.

— Главный тренер говорил про вирус, который ходил в команде. Насколько сильно он сказался?
— Да, есть небольшой вирус, можете сами видеть по составу, но мы всегда готовимся играть на победу.

— Показалось, что сегодня команда смотрелась быстрее по сравнению с матчем против ЦСКА.
— Возможно, это зависит от того, что против нас выступала более молодая, быстрая команда. Нам тоже приходилось играть более быстро. Честно скажу, я такого не заметил, но возможно, такое есть, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Заварухин о победе над «Торпедо»: некоторые выходили на игру после лечения, спасибо парням
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android