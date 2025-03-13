Форвард «Автомобилиста» рассказал о победном голе команды за восемь секунд до сирены

Нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков после встречи с «Торпедо» (2:1) рассказал о победном голе Данила Романцева за восемь секунд до сирены.

— Хотел бы поздравить всех болельщиков с, не побоюсь этого слова, праздником, первой победой на новой арене. Очень рады, что выиграли, нам нужна была эта победа.

— Ваше звено забило победный гол на 59:52, при этом за секунды до этого у «Торпедо» был опасный момент.

— Расскажу, как я видел со своей стороны: вышел со смены, увидел, что Даррен (Диц) с шайбой, он прокинул её в глубину. Понимал, что оставалось мало времени, пытался сразу бросить, но был острый угол, не попал. Потом увидел, что шайба отскочила, пошёл на подбор и увидел, что Даня открывается на свободный лёд. Он хорошо замкнул эту передачу, молодец.

— Главный тренер говорил про вирус, который ходил в команде. Насколько сильно он сказался?

— Да, есть небольшой вирус, можете сами видеть по составу, но мы всегда готовимся играть на победу.

— Показалось, что сегодня команда смотрелась быстрее по сравнению с матчем против ЦСКА.

— Возможно, это зависит от того, что против нас выступала более молодая, быстрая команда. Нам тоже приходилось играть более быстро. Честно скажу, я такого не заметил, но возможно, такое есть, — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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