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Вратарь «Рейнджерс» Куик рассказал о совместных тренировках с Шестёркиным

Вратарь «Рейнджерс» Куик рассказал о совместных тренировках с Шестёркиным
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик рассказал о совместных тренировках с российским голкипером Игорем Шестёркиным и оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Тренеры вратарей, которые работали здесь последние пару лет, безусловно, очень помогли мне в моей игре. У меня есть партнёр — Шести [Шестёркин], я наблюдаю за ним каждый день, перенимаю у него кое-что.

Я чувствую себя уверенно и комфортно, помогая команде выигрывать матчи каждый раз, когда выхожу на лёд. Совсем другое дело, когда чувствуешь, что мне ещё есть что предложить в игровом плане», — приводит слова Куика журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

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