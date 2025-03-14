Валиуллин — о недавнем кризисе «Ак Барса»: когда всё хорошо, может замылиться глаз

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о нестабильной игре казанского клуба в последних встречах регулярки КХЛ.

— Концовка регулярного чемпионата получается для «Ак Барса» напряжённой. Как к этому относятся в клубе?

— Считаю, что ничего страшного в этом нет, есть возможность посмотреть на свои ошибки. Когда всё хорошо, может замылиться глаз. Мы работаем по плану, утверждённому в начале сезона. Придерживаемся его содержания, доносим всё до ребят, исправляем недочёты, разбираем все поражения, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 марта, в 12:00 мск.