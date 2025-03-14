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Валиуллин — об эпизоде между Яшкиным и Тертышным: статья пустая, а заголовок громкий

Валиуллин — об эпизоде между Яшкиным и Тертышным: статья пустая, а заголовок громкий
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о перепалке форварда казанского клуба Дмитрия Яшкина с тренером Алексеем Тертышным, после которой в СМИ начали появляться публикации о возможном конфликте в казанском клубе.

— С тренерским штабом Анвара Гатиятулина вы постоянно на связи?
— Коммуникация у нас ежедневная, без выходных, у каждого свой фронт. Я прекрасно вижу тренерскую работу, они полностью разбирают все игры от и до.

— Кстати, обсуждали с главным тренером момент с Яшкиным и тренером Тертышным, который муссировался в прессе?
— Это обычный эпизод, просто его так выхватила камера. Знаете, как бывает: статья пустая, а заголовок у неё громкий. Здесь то же самое: чистый игровой момент, в игре бывают эмоции, ничего такого.

— В коллективе у «Ак Барса» полный порядок?
— Да, у нас коллектив и команда очень хорошие, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

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