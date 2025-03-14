Генменеджер «Ак Барса»: если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился ожиданиями от начала розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

— Не опасаетесь серии с топ-клубом Востока уже в первом раунде плей-офф?

— В плей-офф всё начинается с нуля, все серии до четырёх побед. Если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник. Я всегда так говорил и буду говорить. Возможно, более сильный соперник даже поинтереснее – после побед дополнительная уверенность появляется, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Напомним, матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартуют 26 марта.