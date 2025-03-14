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Генменеджер «Ак Барса»: если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник

Генменеджер «Ак Барса»: если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился ожиданиями от начала розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

— Не опасаетесь серии с топ-клубом Востока уже в первом раунде плей-офф?
— В плей-офф всё начинается с нуля, все серии до четырёх побед. Если ты идёшь за кубком, то нет разницы, какой соперник. Я всегда так говорил и буду говорить. Возможно, более сильный соперник даже поинтереснее – после побед дополнительная уверенность появляется, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Напомним, матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартуют 26 марта.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Эксклюзив
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Комментарии
Новости. Хоккей
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