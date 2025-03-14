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В «Ак Барсе» заявили, что КХЛ следует поднять потолок и пол зарплат

В «Ак Барсе» заявили, что КХЛ следует поднять потолок и пол зарплат
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин предложил поднять потолок и пол зарплат в КХЛ.

— Согласны, что конкуренция в лиге, в том числе в связи с введением жёсткого потолка зарплат, сильно увеличилась?
— Это чувствуется. Видно, какая плотность в конференциях, с первого по восьмое или седьмое место. Как в нашей конференции, так и в Западной. Непонятно, кто с кем сыграет в плей-офф, а раньше уже в декабре всё было ясно, игроков забирали в дедлайн. Сейчас лига действительно выровнялась, это интересно и для болельщиков — до конца регулярки матчи непредсказуемые.

— Нужно ли поднимать потолок и пол зарплат?
— Я считаю, что и потолок, и пол зарплат нужно поднимать для определённой конкуренции с другими лигами, а также в связи с инфляцией и изменением налоговых ставок. Периодически нужно заниматься этим вопросом, и сейчас пришло время, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Эксклюзив
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Комментарии
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