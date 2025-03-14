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Валиуллин: если плей-офф перекрёстный, то почему первый раунд играем в своей конференции?

Валиуллин: если плей-офф перекрёстный, то почему первый раунд играем в своей конференции?
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об идее перекрёстного плей-офф КХЛ со второго раунда.

— Как вам идея перекрёстного плей-офф со второго раунда?
— Идея правильная. Может, где-то её надо докрутить. Если плей-офф перекрёстный, то непонятно: почему первый раунд играем в своей конференции? Либо играть полностью перекрёстный, либо в своих конференциях, где всегда было много интересных противостояний, да и болельщики привыкли. А если плей-офф перекрёстный, то нужно начинать его с самого начала. Так будет более справедливо, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Эксклюзив
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
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