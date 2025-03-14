Генменеджер «Ак Барса» — о будущем Петана и О’Делла: посмотрим, как они сыграют в плей-офф

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о будущем нападающих казанского клуба Ника Петана и Эрика О’Делла.

— Хотелось бы спросить вас про контракты игроков. После сезона у казанцев будет много свободных агентов. Работа в этом плане уже ведётся? Мы видим, что «Амур» договорился с Гальченюком, «Авангард» — с Окуловым. Есть и другие примеры.

— Мы со своими ребятами стараемся договариваться. Кто-то соглашается, кто-то откладывает до конца сезона. Например, продлили Миллера, Лучевникова, Кателевского. Некоторые ребята ждут окончания сезона, может, суммы контрактов будут немного разными.

— С другими легионерами, помимо Миллера, общаетесь?

— По Петану смотрим, разговариваем с его агентом. Аналогично и с О'Деллом. Посмотрим, как они сыграют в плей-офф, там будет видно, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.