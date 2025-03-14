«Сожаления нет». Валиуллин — об уходе Шипачёва из «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об уходе из стана казанского клуба нападающего Вадима Шипачёва. Напомним, форвард выступает за минское «Динамо».

— Заканчивается контракт Александра Радулова с «Локомотивом». Возвращение форварда в Казань вы не рассматриваете?

— Почему? Всё всегда возможно.

— Вы с ним расстались нормально?

— Мы со всеми расставались нормально. И Вадима Шипачёва я поздравлял с его рекордами и круглыми датами.

— Нет сожаления, что не оставили Вадима у себя? Он сейчас в отличной форме в минском «Динамо».

— Сожаления нет. Всегда всему своё время, у разных клубов свои задачи. К нам пришёл новый тренерский штаб, который обрисовал, кого хочет видеть в команде. Расставание было сложным, но пришлось это сделать, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.