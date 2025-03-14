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Валиуллин: Галимов уже забросил свыше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм»

Валиуллин: Галимов уже забросил свыше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм»
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отреагировал на интерес к нападающему казанского клуба Артёму Галимову со стороны «Анахайм Дакс».

— Прорывной сезон у Галимова, Сафонова. Приятно удивлены?
— Согласен. Они работают, через труд приходит результат. Для меня как для генерального менеджера это сложно в плане дальнейших переговоров (улыбается). Для команды и клуба их успех – это отлично. Но вот Галимов уже забросил свыше 30 шайб, сразу нарисовался «Анахайм».

— Мне кажется, что больше агентская работа.
— Нет. Насколько мне известно, интерес действительно есть. Наши ребята молодцы. Где-то раскрепостились, в тактическом плане изменили некоторые вещи. Они всегда были одарёнными, просто не всегда всё шло так, как хотелось. В этом году пошло, дальше будем смотреть, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
Эксклюзив
Всё о трансферах «Ак Барса» и жизни топ-клуба КХЛ. Интервью с Валиуллиным
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