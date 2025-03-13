«Северсталь» дома победила минское «Динамо» в ярком матче с девятью шайбами

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
На пятой минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Сэма Энаса и Криса Тирни восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Даниила Давыдова вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 19-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2.
На 45-й секунде второго периода Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина в третий раз вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Андрей Стась с передач Александра Волкова и Вадима Шипачёва впервые во встрече вывел минчан вперёд.
На шестой минуте третьего периода Даниил Давыдов с передачи Тимофея Давыдова сделал счёт 4:4. На 14-й минуте третьего периода Николай Буренов забросил пятую шайбу «Северстали» в матче.
- 13 марта 2025
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