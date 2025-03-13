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Северсталь — Динамо Мн, результат матча 13 марта 2024, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» дома победила минское «Динамо» в ярком матче с девятью шайбами
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Котляревский – 04:50 (5x4)     1:1 Пинчук (Энас, Тирни) – 15:13 (5x4)     2:1 Alexei Kruchinin (Давыдов) – 16:43 (5x5)     2:2 Пинчук (Волков) – 18:06 (5x5)     3:2 Ильин (Пилипенко, Аймурзин) – 20:45 (5x5)     3:3 Мороз (Шипачёв, Хенкель) – 26:02 (5x5)     3:4 Стась (Волков, Шипачёв) – 32:05 (5x4)     4:4 Давыдов (Давыдов, Думбадзе) – 45:23 (5x5)     5:4 Буренов (Калдис, Абросимов) – 53:33 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Михаил Котляревский открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Сэма Энаса и Криса Тирни восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Даниила Давыдова вновь вывел «Северсталь» вперёд. На 19-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2.

На 45-й секунде второго периода Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина в третий раз вывел хозяев вперёд. На седьмой минуте периода Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Андрей Стась с передач Александра Волкова и Вадима Шипачёва впервые во встрече вывел минчан вперёд.

На шестой минуте третьего периода Даниил Давыдов с передачи Тимофея Давыдова сделал счёт 4:4. На 14-й минуте третьего периода Николай Буренов забросил пятую шайбу «Северстали» в матче.

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