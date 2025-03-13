Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции

Стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции
Комментарии

После домашней победы череповецкой «Северстали» над минским «Динамо» со счётом 5:4 стала известна первая пара плей-офф КХЛ Западной конференции.

Ярославский «Локомотив» начнёт серию первого раунда с нижегородским «Торпедо». Напомним, ранее железнодорожники обеспечили себе первое место в Западной конференции, а «Торпедо» не поднимется выше восьмого места. В активе нижегородцев 70 очков и три матча в запасе, у «Северстали» — 77 баллов.

Отметим, что старт серии «Локомотив» — «Торпедо» запланирован на 27 марта.

Напомним, в КХЛ осталось два места в розыгрыше Кубка Гагарина. На Востоке за место в плей-офф сражаются «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Материалы по теме
«Северсталь» дома победила минское «Динамо» в ярком матче с девятью шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android