Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: наши стадионы лучше, чем в Канаде: там арены не новые, а здесь — суперсовременные

Третьяк: наши стадионы лучше, чем в Канаде: там арены не новые, а здесь — суперсовременные
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о современных стадионах, открывшихся в России, и сравнил их с канадскими аренами.

— Недавно в Екатеринбурге открылась «УГМК-Арена».
— Да, я только вчера прилетел. Я так рад, что в нашей стране строятся стадионы, которые не хуже, а, может, даже где-то и лучше, чем в Канаде, потому что в Канаде они не очень новые, а здесь все суперсовременные — и в Омске, и в Новосибирске, и вот теперь в Екатеринбурге. Следующий будет в Нижнем Новгороде. Это великолепные арены на 12 тысяч зрителей, шикарный дизайн. И каждая битком, достать место вообще невозможно, потому что хоккей в стране очень популярен.

— А ещё недавно появилась «СКА Арена» в Санкт-Петербурге!
— Да, почти на 22 тысячи. 21 500 – это самая большая хоккейная арена в мире. На втором месте идёт «Монреаль», — приводит слова Третьяка «КП-Спорт».

Материалы по теме
Третьяк рассказал, когда Россию вернут на международную хоккейную арену
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android