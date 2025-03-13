Третьяк: наши стадионы лучше, чем в Канаде: там арены не новые, а здесь — суперсовременные

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о современных стадионах, открывшихся в России, и сравнил их с канадскими аренами.

— Недавно в Екатеринбурге открылась «УГМК-Арена».

— Да, я только вчера прилетел. Я так рад, что в нашей стране строятся стадионы, которые не хуже, а, может, даже где-то и лучше, чем в Канаде, потому что в Канаде они не очень новые, а здесь все суперсовременные — и в Омске, и в Новосибирске, и вот теперь в Екатеринбурге. Следующий будет в Нижнем Новгороде. Это великолепные арены на 12 тысяч зрителей, шикарный дизайн. И каждая битком, достать место вообще невозможно, потому что хоккей в стране очень популярен.

— А ещё недавно появилась «СКА Арена» в Санкт-Петербурге!

— Да, почти на 22 тысячи. 21 500 – это самая большая хоккейная арена в мире. На втором месте идёт «Монреаль», — приводит слова Третьяка «КП-Спорт».