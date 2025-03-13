Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о состоянии Никиты Кучерова
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о состоянии российского нападающего Никиты Кучерова. Напомним, форвард не сумел доиграть матч с «Каролиной Харррикейнз» (1:4) и не принимал участия в утренней раскатке.
«Посмотрим. Кажется, что-то распространяется по команде, и он просто следующий, кто это подхватил. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня. Давайте подождём до вечера, чтобы увидеть, что произойдёт. Мы определённо попробуем этот вариант снова в какой-то момент, однако пока не уверен, что это будет именно сегодня», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Напомним, в следующей игре «молнии» встретятся с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится в ночь на 14 марта и начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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