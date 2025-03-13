Главный тренер «Тампы» ответил на вопрос о состоянии Никиты Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о состоянии российского нападающего Никиты Кучерова. Напомним, форвард не сумел доиграть матч с «Каролиной Харррикейнз» (1:4) и не принимал участия в утренней раскатке.

«Посмотрим. Кажется, что-то распространяется по команде, и он просто следующий, кто это подхватил. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня. Давайте подождём до вечера, чтобы увидеть, что произойдёт. Мы определённо попробуем этот вариант снова в какой-то момент, однако пока не уверен, что это будет именно сегодня», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Напомним, в следующей игре «молнии» встретятся с «Филадельфией Флайерз». Встреча состоится в ночь на 14 марта и начнётся в 2:00 мск.