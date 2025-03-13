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Тони Гранато: я проникся особой симпатией к Овечкину, он заслужил всего, чего достиг

Тони Гранато: я проникся особой симпатией к Овечкину, он заслужил всего, чего достиг
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Бывший нападающий клубов НХЛ Тони Гранато высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Молодое поколение поклонников хоккея, которые не были свидетелями игры Гретцки в начале 90-х, увидело, на что был способен Уэйн, и это вновь привлекло внимание к его выдающимся способностям и величию. Я действительно проникся особой симпатией к Ови. Мне очень понравилось наблюдать за этим. Когда он выиграл Кубок Стэнли [в 2018 году], я начал больше ценить то, какой он хоккеист. Я подумал, что он особенный с другой стороны. Он заслужил всего, чего достиг», — приводит слова Гранато сайт НХЛ.

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