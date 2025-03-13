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Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над минским «Динамо»
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Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победную встречу с минским «Динамо» (5:4).

— Сегодня был отличный матч. Был рисунок с нашей стороны. Надеюсь, что мы порадовали наших болельщиков. Мы последнее время не совсем радовали результатами. Сегодня хорошо проявили характер – самое главное. Важнейшая деталь сегодняшнего матча – мы вернули свою реализацию. Которая тоже у нас хромала последнее время.

— С психологической точки зрения насколько важна сегодня победа?
— Конечно, нам было очень важно сегодня победить. Последние игры мы проиграли, самое главное, что в этих играх у нас реализация была недостаточно высокой. Не могли забить. Сегодня забили пять голов. Хорошие шайбы забросили.

— Не так много времени осталось до плей-офф. Вы как-то форсируете подготовку?
— Мы готовимся. Готовимся к плей-офф. Даём и отдохнуть игрокам, проводим ротацию. У нас не совсем длинная скамейка. Но что имеем, то имеем. Всё-таки изыскиваем моменты, чтобы ребята отдохнули, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

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