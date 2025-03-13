«Хотим залезть в четвёрку». Квартальнов — о задачах минского «Динамо» на остаток регулярки

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5) и рассказал о задачах бело-голубых на остаток регулярки.

«Была неплохая игра. Было забито много голов. К сожалению, в третьем периоде отдали инициативу. Два гола. Очень много наошибались именно в зоне обороны, где нужно было сыграть чуть по-другому. Этот момент не радует. Всё-таки три гола получили с позиционной атаки – здесь надо справляться.

Радуют ли меня «догонялки» или огорчают? Проигрышная игра. Тут любая проигрышная игра – пусть она будет феноменально хорошая – ты её проигрываешь. У меня уже второй год не получается хорошо сыграть в Череповце.

Подготовка к плей-офф? Мы играем каждую игру, мы хотим выиграть каждую игру. Плей-офф – не плей-офф. До плей-офф ещё две недели. Ещё хотим залезть в четвёрку. Как получится – это покажет наша игра. К сожалению, две последних игры проиграли», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.