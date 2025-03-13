«У Овечкина вопрос денег не стоит». К. Сафронов — о том, может ли Александр перейти в СКА

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о возможном возвращении в Россию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил вероятность прихода капитана столичного клуба в команду с берегов Невы.

— Если Овечкин вернётся в Россию, это поднимет престиж КХЛ?

— Конечно, поднимет. Я по радио слышал интересный факт про американский футбол. Рассказывали историю про то, что известная американская певица Тейлор Свифт общается с кем-то из игроков. За счёт этого поднимается просмотр игр. Что тогда говорить, когда Александр «Великий» Овечкин вернётся. Это поднимет просмотры КХЛ, престиж лиги, повысит интерес к чемпионату. В целом позитивно отразится на развитии хоккея в нашей стране, больше детей пойдёт заниматься хоккеем.

— Будет ли СКА пытаться перехватить Овечкина у «Динамо»?

— Не думаю, что СКА перехватит Овечкина. У Александра вопрос денег не стоит. Он уже всё доказал, всё заработал. Просто Овечкин хочет завершить карьеру в родном клубе, — цитирует Сафронова «ВсеПроСпорт».