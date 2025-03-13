Результаты матчей КХЛ на 13 марта 2025 года
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Сегодня, 14 марта, прошли пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Астана
1:0 Шулак (Завгородний, Шестаков) – 02:30 (5x5) 2:0 Родевальд (Шестаков) – 08:52 (5x4) 3:0 Шэн (Гутик, Дерябин) – 21:28 (5x5) 3:1 Омирбеков (Хохлов) – 26:51 (5x5) 4:1 Гутик (Завгородний, Мишуров) – 28:59 (5x5) 4:2 Симонов (Ляпунов, Логвин) – 42:45 (5x5) 4:3 Рахманов (Бекетаев, Старченко) – 48:56 (5x4) 4:4 Бекетаев (Старченко) – 59:23 (6x4) 4:5 Старченко – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Коротков (Широков) – 22:49 (5x5) 2:0 Андреофф (Бек, Ахияров) – 24:40 (5x5) 2:1 Грецкий (Балдаев, Кобозев) – 34:33 (5x5) 3:1 Широков (Бек, Мёрфи) – 35:54 (5x4) 4:1 Бек (Рассказов) – 39:15 (5x4) 4:2 Ли (Талалуев, Гуркин) – 54:06 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский) – 08:03 (5x5) 0:2 Гусев (Пыленков) – 24:17 (5x3) 1:2 Уилсон (Ливо, Ремпал) – 30:53 (5x4) 1:3 Гусев (Уил, Ожиганов) – 40:23 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кизимов (Филяев, Зборовский) – 14:06 (5x5) 1:1 Виноградов (Войнов) – 32:55 (5x5) 2:1 Романцев (Шашков, Диц) – 59:52 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Котляревский – 04:50 (5x4) 1:1 Пинчук (Энас, Тирни) – 15:13 (5x4) 2:1 Alexei Kruchinin (Давыдов) – 16:43 (5x5) 2:2 Пинчук (Волков) – 18:06 (5x5) 3:2 Ильин (Пилипенко, Аймурзин) – 20:45 (5x5) 3:3 Мороз (Шипачёв, Хенкель) – 26:02 (5x5) 3:4 Стась (Волков, Шипачёв) – 32:05 (5x4) 4:4 Давыдов (Давыдов, Думбадзе) – 45:23 (5x5) 5:4 Буренов (Калдис, Абросимов) – 53:33 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 85 очков после 64 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 65 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 64 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.
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