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Результаты матчей ВХЛ на 13 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 13 марта 2025 года
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Сегодня, 13 марта, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
2 : 3
Барс
Казань
0:1 Климкин (Шакиров, Якупов) – 19:42 (5x5)     1:1 Лисов (Филин, Вербицкий) – 22:28 (5x5)     2:1 Червонцев (Берестенников) – 32:55 (5x4)     2:2 Жулин (Альшевский, Альшевский) – 36:31 (5x5)     2:3 Якупов (Шакиров, Климкин) – 41:07 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
2 : 3
ОТ
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Молодцов (Ганабин, Вафин) – 00:48 (5x5)     2:0 Савватеев (Владимиров, Галимов) – 17:10 (5x5)     2:1 Рахимуллин (Ионов, Хлопотов) – 30:04 (5x5)     2:2 Хасанов (Глухов, Бойчук) – 59:51 (6x5)     2:3 Лазарев (Хлопотов, Фазылзянов) – 61:38 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шалапов (Перескоков, Гиматов) – 07:04 (5x5)     1:1 Цалпанов (Уткин) – 30:32 (5x4)     1:2 Калмыков (Цалпанов, Сергиевский) – 45:25 (4x3)     2:2 Файзуллин (Гиматов) – 45:37 (4x4)     2:3 Уткин (Климов) – 53:20 (5x5)     2:4 Цалпанов – 59:50 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
5 : 0
Челны
Набережные Челны
1:0 Лукин (Борисенков, Рыжков) – 11:54 (5x5)     2:0 Латыпов (Копыльцов, Таратунин) – 16:27 (5x5)     3:0 Силаев (Рыжков, Лукин) – 23:01 (5x4)     4:0 Копыльцов – 32:39 (5x5)     5:0 Ли (Силаев) – 52:23 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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