Результаты матчей МХЛ на 13 марта 2025 года

Сегодня, 13 марта, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 82 очка после 48 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 71 очко.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).