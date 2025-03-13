Результаты матчей МХЛ на 13 марта 2025 года
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Сегодня, 13 марта, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
1 : 0
ХК Капитан
Ступино
1:0 Тютюнников (Устинов, Поляцко) – 53:46 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
4 : 2
Русские Витязи
Московская область
1:0 Шуленин (Борин, Андрияшев) – 11:52 (5x5) 2:0 Васев (Лисенков, Кабуров) – 22:21 (5x5) 3:0 Мазур (Лисенков, Кабуров) – 41:41 (5x5) 3:1 Сошников (Детков, Скляренко) – 45:35 (5x5) 4:1 Бешкоров – 59:30 (en) 4:2 Шувалов – 59:50 (5x5)
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 82 очка после 48 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 71 очко.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
Комментарии
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