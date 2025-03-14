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Стал известен главный претендент на «Джекс Адамс Трофи» в НХЛ

Стал известен главный претендент на «Джекс Адамс Трофи» в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери стал главным претендентом на приз «Джек Адамс Трофи». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 63% респондентов выразили предпочтение Карбери, поставив его на первую строчку. Второе и третье места в голосовании заняли Скотт Арниел из «Виннипег Джетс» и Дин Эвасон, возглавляющий «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, «Вашингтон» на данный момент располагается на на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 94 очка. Столько же очков у лидера Запада — «Виннипега». «Коламбус», в свою очередь, с 70 очками занимает восьмую строчку на Востоке.

«Джек Адамс Трофи» ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

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