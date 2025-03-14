Никита Кучеров не попал в состав «Тампы» на матч с «Филадельфией»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не принимает участия в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). 31-летний хоккеист не включён в заявку на игру.

Ранее Никита Кучеров не доиграл выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4) в ночь с 11 на 12 марта мск, полностью пропустив третий период, а также не принял участия в утренней раскатке «Тампы».

Как сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, причиной отсутствия Кучерова является распространяющееся в команде заболевание.

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