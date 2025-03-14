Никита Кучеров не попал в состав «Тампы» на матч с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не принимает участия в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). 31-летний хоккеист не включён в заявку на игру.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
3 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Гурд, Макдона) – 08:27 (pp) 1:1 Бринк (Люкселль, Пилинг) – 14:19 1:2 Гиргенсонс (Чернак, Хагель) – 20:15 2:2 Бринк (Кутюрье) – 30:55 3:2 Пилинг (Люкселль, Бринк) – 39:01 3:3 Аткинсон (Хедман, Мозер) – 43:50
Ранее Никита Кучеров не доиграл выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:4) в ночь с 11 на 12 марта мск, полностью пропустив третий период, а также не принял участия в утренней раскатке «Тампы».
Как сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, причиной отсутствия Кучерова является распространяющееся в команде заболевание.
Видео: Как Никита Кучеров празднует победу в Кубке Стэнли
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