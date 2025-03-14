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Филадельфия Флайерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 14 марта 2025, счёт 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Филадельфия» обыграла по буллитам «Тампу». Мичков забил в послематчевой серии бросков
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В ночь с 13 на 14 марта на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 4:3 в серии буллитов одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Гурд, Макдона) – 08:29 (pp)     1:1 Бринк (Люкселль, Пилинг) – 14:20     1:2 Гиргенсонс (Чернак, Хагель) – 20:15     2:2 Бринк (Кутюрье) – 30:55     3:2 Пилинг (Люкселль, Бринк) – 39:01     3:3 Аткинсон (Хедман, Мозер) – 43:50     4:3 Типпетт – 65:00    

В составе победителей голами отметились Бобби Бринк (2+1), Райан Пилинг (1+1), а также победный буллит на счету Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков реализовал свой буллит. Защитник Егор Замула остался без очков. Вратарь Иван Федотов участия в матче не принимал, оставшись в запасе.

У гостей забивали Гейдж Гонсалвес, Земгус Гиргенсонс и Кэм Аткинсон. Звезда «молний» Никита Кучеров участия в матче не принимал из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе на эту игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет дома с «Каролина Харрикейнз» 16 марта. «Тампа» встретится в гостях с «Бостон Брюинз» также 16 марта.

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