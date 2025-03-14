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«Филадельфия» обыграла по буллитам «Тампу». Мичков забил в послематчевой серии бросков

В ночь с 13 на 14 марта на льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 4:3 в серии буллитов одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Бобби Бринк (2+1), Райан Пилинг (1+1), а также победный буллит на счету Оуэна Типпетта. Российский форвард Матвей Мичков реализовал свой буллит. Защитник Егор Замула остался без очков. Вратарь Иван Федотов участия в матче не принимал, оставшись в запасе.

У гостей забивали Гейдж Гонсалвес, Земгус Гиргенсонс и Кэм Аткинсон. Звезда «молний» Никита Кучеров участия в матче не принимал из-за болезни. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе на эту игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет дома с «Каролина Харрикейнз» 16 марта. «Тампа» встретится в гостях с «Бостон Брюинз» также 16 марта.

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