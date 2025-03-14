Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» всухую обыграть «Коламбус»

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вегас Голден Найтс». Победа со счётом 4:0 осталась за «Вегасом».