Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» всухую обыграть «Коламбус»
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В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вегас Голден Найтс». Победа со счётом 4:0 осталась за «Вегасом».
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