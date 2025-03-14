Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Вегас Голден Найтс, результат матча 14 марта 2024, счет 0:4, НХЛ 2024-2025

Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» всухую обыграть «Коламбус»
Комментарии

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вегас Голден Найтс». Победа со счётом 4:0 осталась за «Вегасом».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Айкел, Гертл) – 12:00 (pp)     0:2 Саад (Смит, Руа) – 19:01     0:3 Дорофеев (Гертл, Саад) – 32:17     0:4 Пьетранджело (Колесар, Макнэбб) – 55:38    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android