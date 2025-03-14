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Питтсбург Пингвинз — Сент-Луис Блюз, результат матча 14 марта 2025, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

Шайба Торопченко и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в Питтсбурге
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В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:3 осталась за «Питтсбургом».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Грейвз (Лизотт) – 02:17     2:0 Тимминс (Хайнен, Томасино) – 22:20     2:1 Болдюк (Томас, Бучневич) – 31:35 (pp)     3:1 Дьюар (Лизотт, Карлссон) – 37:42     3:2 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 41:26 (pp)     4:2 Раст (Ракелль, Кросби) – 47:15     4:3 Торопченко (Сутер) – 48:56     5:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 59:52    

В составе «Сент-Луиса» отличились российские хоккеисты: на счету нападающего Алексея Торопченко третья заброшенная шайба «Блюз» на 49-й минуте, Павел Бучневич на 32-й минуте отметился результативным пасом при первом голе гостей.

Остальными авторами голов в матче стали Райан Грейвз, Конор Тимминс, Коннор Дьюар, Брайан Раст и Рикард Ракелль в пустые ворота у «Питтсбурга», Захари Болдюк и Дилан Холлоуэй у «Сент-Луиса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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