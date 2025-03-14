Шайба Торопченко и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в Питтсбурге

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:3 осталась за «Питтсбургом».
В составе «Сент-Луиса» отличились российские хоккеисты: на счету нападающего Алексея Торопченко третья заброшенная шайба «Блюз» на 49-й минуте, Павел Бучневич на 32-й минуте отметился результативным пасом при первом голе гостей.
Остальными авторами голов в матче стали Райан Грейвз, Конор Тимминс, Коннор Дьюар, Брайан Раст и Рикард Ракелль в пустые ворота у «Питтсбурга», Захари Болдюк и Дилан Холлоуэй у «Сент-Луиса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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