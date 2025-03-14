Бобровский вышел на чистое 10-е место по победам в НХЛ среди вратарей, обойдя Эспозито
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 424-ю победу в 744 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на чистое 10-е место среди вратарей в истории лиги по этому показателю. В гостевой встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» Бобровский сделал 23 спасения, что позволило «пантерам» выиграть со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Таварес (Нюландер, Бенуа) – 02:00 1:1 Беннетт (Самоскевич, Райнхарт) – 17:51 (pp) 1:2 Миккола (Грир) – 33:56 1:3 Беннетт – 37:13 (pp) 2:3 Доми (Йернкрок, Экман-Ларссон) – 44:26
Благодаря этому Сергей обошёл по числу побед находившегося ранее на 10-м месте Тони Эспозито, в активе которого 423 победы в 886 матчах. Девятую строчку рейтинга занимает Жак Плант — 437 побед в 837 матчах.
Рекорд по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 691 выигранный матч из 1266.
Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде
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