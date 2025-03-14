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Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по периодам с 2+ очками

Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по периодам с 2+ очками
Сидни Кросби
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В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:3 осталась за «Питтсбургом».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Грейвз (Лизотт) – 02:17     2:0 Тимминс (Хайнен, Томасино) – 22:20     2:1 Болдюк (Томас, Бучневич) – 31:35 (pp)     3:1 Дьюар (Лизотт, Карлссон) – 37:42     3:2 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 41:26 (pp)     4:2 Раст (Ракелль, Кросби) – 47:15     4:3 Торопченко (Сутер) – 48:56     5:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 59:52    

В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Сидни Кросби, выполнивший обе голевые передачи в третьем периоде. Канадский форвард провёл 259-й период за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось набрать больше одного очка. Благодаря этому Сидни вышел на чистое седьмое место в истории североамериканской лиги по этому показателю, превзойдя достижение Горди Хоу (258 периодов с 2+ очками).

Рекорд НХЛ по количеству периодов с 2+ очками принадлежит Уэйну Гретцки (611), второе место занимает Марио Лемье (362), топ-3 замыкает Яромир Ягр (299). В пятёрку лучших также входят Марсель Дионн (287) и Фил Эспозито (283). Ближайшей же целью для Кросби теперь является результат Стива Айзермана (263).

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