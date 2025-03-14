Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по периодам с 2+ очками

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:3 осталась за «Питтсбургом».
В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Сидни Кросби, выполнивший обе голевые передачи в третьем периоде. Канадский форвард провёл 259-й период за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось набрать больше одного очка. Благодаря этому Сидни вышел на чистое седьмое место в истории североамериканской лиги по этому показателю, превзойдя достижение Горди Хоу (258 периодов с 2+ очками).
Рекорд НХЛ по количеству периодов с 2+ очками принадлежит Уэйну Гретцки (611), второе место занимает Марио Лемье (362), топ-3 замыкает Яромир Ягр (299). В пятёрку лучших также входят Марсель Дионн (287) и Фил Эспозито (283). Ближайшей же целью для Кросби теперь является результат Стива Айзермана (263).
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