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Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Песке (Хаула, Братт) – 23:58     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Кулак) – 30:05     1:2 Бушар (Уолман, Макдэвид) – 44:18     2:2 Братт (Песке, Майер) – 46:50     3:2 Немец (Братт, Хишир) – 48:25    

В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Вторая результативная передача в матче позволила канадскому нападающему добраться до отметки в 60 ассистов в нынешнем сезоне. 28-летний нападающий выполнил 60+ передач в девятом подряд регулярном чемпионате НХЛ, установив уникальное достижение в североамериканской лиге в XXI веке.

Таким образом Макдэвид стал первым игроком НХЛ в этом столетии, сумевшим выполнить 60+ передач на протяжении девяти подряд сезонов. Рекорд же НХЛ по продолжительности подобной серии был установлен ещё в прошлом веке, когда лучший бомбардир и снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки провёл 13 подряд таких сезонов (1979 — 1992).

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