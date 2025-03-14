Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Вторая результативная передача в матче позволила канадскому нападающему добраться до отметки в 60 ассистов в нынешнем сезоне. 28-летний нападающий выполнил 60+ передач в девятом подряд регулярном чемпионате НХЛ, установив уникальное достижение в североамериканской лиге в XXI веке.
Таким образом Макдэвид стал первым игроком НХЛ в этом столетии, сумевшим выполнить 60+ передач на протяжении девяти подряд сезонов. Рекорд же НХЛ по продолжительности подобной серии был установлен ещё в прошлом веке, когда лучший бомбардир и снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки провёл 13 подряд таких сезонов (1979 — 1992).
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