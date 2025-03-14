Джек Айкел установил новый рекорд «Вегаса» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Айкел, Гертл) – 12:00 (pp) 0:2 Саад (Смит, Руа) – 19:01 0:3 Дорофеев (Гертл, Саад) – 32:17 0:4 Пьетранджело (Колесар, Макнэбб) – 55:38
В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Джек Айкел. В активе американского форварда стало 79 (20+59) очков в нынешнем сезоне, благодаря чему он установил новый рекорд «Вегаса» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.
Проведший 64 матча в текущей регулярке Айкел превзошёл достижение Вильяма Карлссона, который в сезоне-2017/2018 набрал 78 (43+35) в 82 матчах. Достижение шведского форварда продержалось семь лет, в течение которых никто из выступавших за «рыцарей» хоккеистов не мог добраться до его показателя.
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