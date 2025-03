Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по периодам с 2+ передачами

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Победа со счётом 5:3 осталась за «Питтсбургом».

В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Сидни Кросби, выполнивший обе голевые передачи в третьем периоде. Канадский форвард провёл 117-й период за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось выполнить больше одной результативной передачи. Благодаря этому Сидни вышел на чистое седьмое место в истории североамериканской лиги по этому показателю, превзойдя достижение Адама Оутса (116 периодов с 2+ передачами).

Рекорд НХЛ по количеству периодов с 2+ передачами принадлежит Уэйну Гретцки (327), второе место занимает Марио Лемье (153), топ-3 замыкает Яромир Ягр (133). В пятёрку лучших также входят Рон Фрэнсис (127) и Пол Коффи (125). Ближайшей же целью для Кросби теперь является результат Марка Мессье (118).

* Sidney Crosby (117) passed Adam Oates (116) for the seventh most multi-assist periods in NHL history. The only others with more are Wayne Gretzky (327), Mario Lemieux (153), Jaromir Jagr (133), Ron Francis (127), Paul Coffey (125) and Mark Messier (118).